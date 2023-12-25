«Это мировая практика»: Эксперт о важности программы льготного автокредитования в РФ

Более 27 тысяч машин отечественного производства продано в РФ в 2023 году по программе льготного автокредитования. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По программе льготного лизинга реализовано 35 тысяч машин, добавил вице-премьер.

Министр уточнил, что Минпромторг рассмотрит возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования. По его словам, необходимо посмотреть, как будут обстоять дела в первой половине 2024 года, а потом вернуться к рассмотрению этого вопроса.

«Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения», — пояснил Мантуров в интервью РИА Новости.

Автомобильный эксперт, автор и ведущий программы Минтранс Вячеслав Субботин в беседе со «Свободной Прессой» подчеркнул: льготное автокредитование — это мировая практика. Она абсолютно рабочая.

«По этой программе давно идут модернизованные страны, которые поддерживают промышленность, в частности автомобильную. В Италии очень сильно была распространена и остается востребованной эта схема, во Франции, в Германии — взять только они электромобили, на которые там тратится куча бюджетных средств, просто невероятное количество», — отметил собеседник издания.

Субботин уверен, что дело до электромобилей дойдет скоро и в России. А пока есть другие важные программы, связанные с льготным автокредитованием, по поддержанию отечественных производителей.