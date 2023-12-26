Черемушкинская межрайонная прокуратура пресекла повторное взыскание с гражданина суммы долга

В Черемушкинскую межрайонную прокуратуру обратился М. с заявлением о неправомерных действиях коллекторского агентства, выразившихся в повторном предъявлении к исполнению одного и того же судебного приказа. Надзорными мероприятиями установлено, что в 2019 году в отношении заявителя на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании в пользу коллекторского агентства денежных средств в сумме 89 993,21 рублей, которое окончено 18.11.2021 фактическим исполнением. Денежные средства поступили на счет взыскателя в полном объеме. В декабре 2022 года тот же судебный приказ на ту же сумму был повторно предъявлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В рамках нового исполнительного производства с М. взыскано 62 000 рублей, поступило на счет взыскателя (коллекторского агентства). На запрос межрайонной прокуратуры коллекторским агентством представлен ответ, согласно которому факт повторного взыскания по одному и тому же судебному приказу подтвердился, в настоящее время организацией проводятся мероприятия по возврату излишне взысканных сумму с заявителя.