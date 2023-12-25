Более 2 тыс. дольщиков из девяти регионов РФ выплатят компенсации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Компенсации за покупку квартир в домах, впоследствии признанных проблемными, получат дольщики в девяти регионах по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ), сообщил заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета ФРТ Марат Хуснуллин.

"Набсовет принял решение выплатить компенсации по 51 проблемному дому. Возмещение получат 2 052 дольщика в девяти регионах. После перечисления денежных средств их права будут восстановлены", - приводятся его слова в сообщении на сайте правительства РФ.

Как подчеркнул вице-премьер, власти продолжают активную работу, задача которой - помочь гражданам, пострадавшим от действий застройщиков. "В текущем году уже восстановлены права более 43,5 тыс. человек, а общее количество дольщиков, получивших помощь с 2019 года, превысило 206 тыс. человек", - отметил он.

В свою очередь генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов сообщил, что информация о начале выплат будет опубликована на официальном сайте ФРТ в ближайшее время. "Общая сумма компенсаций дольщикам составит 6,84 млрд рублей. Всего же по решениям наблюдательного совета ФРТ о выплатах денежные средства перечислены 46,4 тыс. граждан. Совокупный объем компенсаций превысил 126,1 млрд рублей", - подчеркнул он.