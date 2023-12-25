Технические знания признаны самыми востребованными в 2023 году

Новое исследование показало, что в 2023 году технические навыки соискателей работы были самыми востребованными у работодателей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Выяснилось, что при выборе персонала работодатели прежде всего ожидают увидеть технические навыки и знания, которые легко продемонстрировать (hard skills). Например, вождение автомобиля и знание методов выполнения определённой работы.

Соискатели, указывая навыки в своих резюме, выбирают преимущественно soft skills.

Результаты были получены после анализа более 100 тыс. вакансий и более 2,4 млн резюме.