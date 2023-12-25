В Роструде напомнили о десятидневных новогодних выходных

На новогодних каникулах 2023-2024 года россияне будут отдыхать 10 дней, напомнили в Роструде.

Так как 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, то для сотрудников на пятидневной рабочей неделе последний рабочий день в этом году будет 29 декабря.

К нерабочим праздничным дням относятся 1-8 января согласно ст. 112 Трудового кодекса.

Первым рабочим днем станет вторник, 9 января. Обычные выходные дня января выпадают на 13 и 14 января, 20 и 21 января, 27 и 28 января.

Свой профессиональный праздник в январе отмечают: 12 января - День работника прокуратуры, 13 января - День российской печати, 31 января - День ювелира. А также 25 января в России отмечается День студента.