ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в России достигла 14,52%

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в крупнейших банках РФ выросла на 0,52 процентных пункта до 14,52%. Об этом сообщает ЦБ РФ. Как следует из материалов регулятора, показатель рассчитывается по 10 банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц. После повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5% в июле средняя максимальная ставка по вкладам стала расти. С тех пор она почти непрерывно увеличивалась, за исключением начала октября. Наиболее быстрый рост наблюдался в период повышения ключевой ставки ЦБ. В ноябре темпы замедлились, а в конце месяца показатель остановился на отметке 13,64%. Однако в декабре средняя максимальная ставка по вкладам вернулась к росту, достигнув 14% в начале месяца и 14,52% во второй декаде декабря. Исторический максимум показателя был зафиксирован в марте 2022 года на уровне 20,51%. Минимальное значение отмечалось в октябре 2020-го и составило 4,33%. До этого стало известно, что ЦБ с начала года не лишил лицензии не один российский банк.