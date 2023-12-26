В Ставропольском крае появится завод по выпуску отечественных лифтов

В Ставропольском крае планируют открыть масштабное производство лифтового оборудования. Проект начнут воплощать в жизнь в 2024 году, а инвестиции в него превысят миллиард рублей. Если раньше почти все пассажирские подъемники были импортные, то теперь зарубежные компании ушли с рынка и даже перестали поставлять детали. Но спрос на лифты остался, и сейчас речь идет о десятках многоэтажек по всему Ставропольскому краю, где требуется соответствующее оборудование, и о тысячах домов - по всей стране. Вопрос о создании отечественного производства качественных высокотехнологичных лифтов оказался на уровне едва ли не общенациональной задачи.

Соглашение о создании крупного завода по выпуску лифтового оборудования на Ставрополье подписали на международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ губернатор края Владимир Владимиров и руководитель компании-инвестора Ахмед Эстамиров.

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В документе указано, что в 2024 году начнется реализация этого инвестпроекта, в который планируется вложить 1,1 миллиарда рублей. Когда производство начнется, мощности позволят выпускать в год около 450 подъемников, а также другое оборудование. По предварительным данным, благодаря проекту в крае появятся 120 новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов.

Лифты нужны не только в новостройках, но и для замены уже отслуживших свой срок подъемников. Как отметил губернатор Ставрополья, спрос на продукцию огромен.

- Нам нужен собственный производитель лифтов. Это существенное подспорье и для строительной отрасли региона, и для краевой программы капитального ремонта. Уверен, продукция будет востребована и в Ставропольском крае, и за его пределами, - подчеркнул Владимиров.

Это не значит, что все лифты на Ставрополье будут срочно менять на те, что произвели в регионе. Капитальный ремонт в многоквартирных домах проводит краевой Фонд капремонта, а чтобы выбрать поставщика и подрядчика, проводят соответствующий конкурс. Более того, чтобы в нем участвовать, нужно попасть в специальный реестр квалифицированных подрядных организаций, который формирует министерство ЖКХ Ставрополья.

Это происходит на профильных совещаниях, где рассматривают соответствие подрядчиков различным требованиям, а также наличие нужных документов.

К примеру, на последнем заседании в ноябре заявку от московской компании отклонили, потому что она не предоставила сведения о квалификации сотрудников. Лифты, которые победитель торгов будет устанавливать, должны соответствовать условиям конкурса, а закупаться они могут где угодно: в России, Европе, Китае, Беларуси, других странах и регионах. Страна заинтересована в отечественных производителях лифтов, но выбор должен делаться не в ущерб качеству оборудования.

- Дело в том, что лифт является объектом повышенной опасности, по этой причине в его замене и вводе в эксплуатацию учувствует множество организаций, - объяснил председатель правления Фонда капремонта Ставропольского края Евгений Бражников. - Лифты производятся на заводе, а устанавливаются специальной монтажной организацией, отобранной посредством открытых конкурсных процедур. При этом выпуск этого сложного оборудования и его монтаж происходят в условиях импортозамещения, что усложняет и без того непростой процесс.

После установки лифт проходит испытания. Управляющая компания дома в это время заключает договор с организацией, которая будет обслуживать новый пассажирский подъемник, проводит обучение сотрудников и страхует свою гражданскую ответственность. После всех этих процессов представители Ростехнадзора принимают решение о вводе лифта в эксплуатацию.

Лифт - объект повышенной опасности, в его замене и вводе в эксплуатацию участвует множество организаций

- К сожалению, не всегда управляющие компании ответственно относятся к процессу пуска лифтового оборудования и обучение сотрудников существенно затягивает процесс ввода в строй новых лифтов, - поясняет Евгений Бражников.

Когда речь заходит о производстве лифта, многие сразу представляют себе сборку кабин, но на самом деле все гораздо сложнее: для обеспечения работы самого подъемника в шахте устанавливается множество другого сложного оборудования: лебедка, металлоконструкции направляющих, канаты и цепи, двери шахты, узлы и детали приямка, электропроводка и освещение и так далее. Именно поэтому установка лифта занимает длительное время, иногда до нескольких месяцев, а производство - сложный процесс с множеством особенностей.

Характеристики и требования к лифтам могут изменяться со временем. При замене нужно учитывать новые стандарты безопасности и энергоэффективности, а также потребности жителей дома. Например, как часто пользуются подъемником, сколько человек одновременно заходит в кабину - и многое другое. Примечательно, что для Ставрополя, например, существуют определенные правила установки лифтов, поскольку край находится в сейсмоопасной зоне.

- Направляющие для лифта монтируются на стены шахты на сварные соединения. Если в центральной полосе России их варят с шагом через три метра, то у нас - через 1,5 метра, - отметил главный инженер Фонда капитального ремонта Ставрополья Олег Докуз.

Еще одна особенность современных лифтов - жесткая система безопасности. Через диспетчера в таких лифтах можно связаться со всеми необходимыми службами и специалистами. Максимальное время для извлечения человека из кабины от момента связи с оператором должно составлять не более 30 минут.

Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель регионального подразделения Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" Алла Седых, стоимость нового лифта за последние годы значительно выросла во всех регионах страны - отпускные цены заводов-изготовителей пошли вверх невероятными темпами.

- Как руководитель ТСЖ "Феникс", я обеспечивала замену лифта в нашем доме. Об был рассчитан на 12 остановок и в 2020 году стоил 1,7 миллиона рублей. Это не считая работы по демонтажу старого и установке нового. Опросили несколько организаций, которые предлагали свои услуги. В принципе, цена везде примерно одинаковая. Стоимость увеличивается один-два раза в год, и в конце 2022 года лифт для 12-этажного дома, такого, как наш, обходился уже в 3,2 миллиона рублей, - подчеркнула Седых.

По ее словам, ТСЖ имеет возможность обратиться на завод напрямую, не проводя торгов. Более того, по договоренности с жильцами можно провести сбор средств на капремонт, если срок замены лифта уже подходит, а также договориться хотя бы о короткой рассрочке. В Фонде капремонта Ставропольского края такой же лифт стоил чуть больше пяти миллионов рублей, потому что Фонд не может поднять тариф и вынужден брать в банке кредит. Его оплата и поднимает стоимость. При этом дождаться, пока наберется нужная сумма, невозможно: подъемник необходимо менять, как только истек срок его эксплуатации, иначе его просто выключат.

- Мы при выборе обращали внимание на отзывы, внешний вид, надежность и, самое главное, наличие и доступность запчастей. Для нас было важно, чтобы можно было быстро и недорого устранить поломку, если она возникнет, - рассказала эксперт.