Названы ключевые статьи расходов россиян

Ключевыми статьями расходов у россиян по итогам 2023 года стали траты на продукты питания, одежду, обувь, а также на транспорт и жилье. Об этом компании «Ингосстрах».

На эти статьи расходов у граждан уходит большая часть бюджета. При этом ключевой статьей расходов у граждан в 2023 году стали затраты на продукты питания — на их долю пришлось в общей сложности 31 процент ежемесячных расходов. На втором месте оказались траты на одежду и обувь (15 процентов), а топ-3 замкнули расходы на жилье и транспорт (по 11 процентов соответственно), уточнили эксперты.

К затратам на жилье россияне отнесли расходы на жилищно-коммунальные услуги и аренду, к тратам на транспорт — затраты на поездки на автомобиле, автобусе, метро и т.д. Среди других популярных статей расходов у россиян оказались траты на медицинские услуги и лекарства (9 процентов), досуг и культурные мероприятия (8 процентов), образование (4 процента), а также на кафе и рестораны (4 процента), заключили аналитики.