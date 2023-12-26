Аналитики подсчитали траты россиян в 2023 году

Самыми большими статьями расходов стали питание, одежда, а также проезд и жильё. Аналитический центр НАФИ и «Ингосстрах» провели опрос, согласно которому на еду уходит 31% от всех ежемесячных трат, одежда и обувь занимают 15%, жильё (услуги ЖКХ и аренда) — 11%, как и транспорт. Также в список вошли лекарства и медицина, досуг, образование и общепит. По данным РБК, в прошлом году на учёбу и рестораны приходилось 16% расходов россиян, а в этом траты сократились вполовину — до 8%.