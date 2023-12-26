В Курске с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте

С окончанием года завершилась основная фаза реформы общественного транспорта Курской агломерации. Автопарк пассажирского транспорта пополнили 370 единиц транспорта, которые ежедневно обслуживают городские маршруты Курска. А с нового года оптимизация маршрутной сети продолжится. При этом несмотря на существенный рост стоимости транспортных средств и их комплектующих, топлива, а также необходимость индексации уровня заработных плат работников отрасли, в течение года стоимость проезда не повышалась. Разницу компенсировали за счёт регионального бюджета. В Правительстве Курской области отметили, что сегодня экономически обоснованная стоимость проезда в Курске составляет более 60 рублей за одну поездку. С 1 января 2024 года цена изменится лишь на уровень инфляции. Так, стоимость проезда при расчёте банковской картой вместо 25 рублей будет составлять 27 рублей, а при наличном расчёте с 31 рубля поднимется до 33. При этом цена за поездку для пассажиров льготных категорий, которые пользуются картой жителя Курской области, останется неизменной. К слову, в соседнем Липецке цена за поездку в автобусах уже в этом году была равна 27 рублям при оплате картой, а при оплате наличными поездка обходилась в 32 рубля. В Брянске уже сейчас билет в городском транспорте стоит 30 рублей, а перевозчики Воронежа хотят поднять стоимость проезда до 40 рублей с 2024 года. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»