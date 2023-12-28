Кузбассовцы смогут войти в программу накоплений к пенсии с помощью государства

Жители Кузбасса получат возможность присоединиться к программе, которая позволяет отложить деньги на пенсию и получить прибавку от государства.

С 1 января 2024 года в Кузбассе станет доступна программа долгосрочных сбережений. При участии в ней будут копиться не только личные деньги человека, но и сумма софинансирования от государства.

– Надо оформить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом и пополнить счет. Государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 000 рублей в год – точный размер софинансирования зависит от суммы ваших взносов на счет и размера ежемесячного дохода, – рассказал Сергей Драница, управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области.

Получить выплату можно будет женщинам по достижении 55 лет, а мужчинам – 60 лет, также это можно будет сделать после истечения 15 лет участия в программе.

Как отметили в региональном отделении Банка России, в сложных ситуациях возможно будет забрать сумму накоплений раньше – например, при потере кормильца или необходимости лечения тяжелого заболевания.

Кроме того, программа предполагает возможность возврата 13% своих взносов через налоговый вычет. При этом сумма не должна превысить НДФЛ за год и лимит вычета для долгосрочных инвестиций. Специалисты ожидают, что сумма лимита в 2024 году будет установлена на уровне 52 000 рублей.