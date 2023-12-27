Назван способ сохранить средства в новогодние праздники

«Теперь о том, как все не потратить. Речь идет об угощениях на Новый год. Важно понять, что мы уже все давно прошли голодные времена, что никто никого уже ничем удивить не может, что готовить, как на свадьбу, ничего не надо. Можно купить что-то и дорогое, и деликатесное, но в том объеме, который реально вам нужен и который реально может удовлетворить ваши гастрономические потребности, брать не количеством, а качеством, потом все равно будете выкидывать или есть, пока глаза не вылезут из орбит», — поделился экономист.