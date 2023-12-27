Россияне в новогодние праздники не теряют интереса к новостям

Около 95% россиян продолжают следить за новостями в новогодние праздники, причем половина из них делает это в том же объеме, что и обычно. Такие данные были получены в ходе онлайн-опроса, пишет «Газета.Ru». 4,5% респондентов сообщили, что читают новости в праздники даже чаще, потому что у них появляется больше свободного времени. Столько же россиян заявили, что вообще не следят за новостями во время каникул. Если говорить о темах, то в новогодние праздники соотечественников больше всего интересуют российские новости из разных сфер жизни: такой ответ дали 65% опрошенных. 15% уделяют внимание политической информации и от 2 до 4% приходятся на спорт, культуру, экономику, зарубежные новости и другие рубрики.