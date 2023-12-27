Россиян предупредили о новогодней схеме мошенников

МВД предостерегло граждан о новых способах мошенничества перед новогодними праздниками. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, аферисты представляются сотрудниками известных маркетплейсов и предлагают пользователю начислить кэшбек за задержку доставки. Они просят назвать платежные данные или код из смс-сообщения. Как только пользователь присылает информацию, мошенники похищают деньги или сам товар. Ирина Волк предупредила, что нужно вести переписку по поводу купленного товара только через официальные сервисы маркетплейсов. Также нельзя никому сообщать свои реквизиты. Кроме того, официальный представитель МВД посоветовала внимательнее смотреть на адресную строку сайта. Если она вызывает сомнения и отличается хотя бы одним символом, не нужно на него заходить.