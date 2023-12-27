НАПКА: россияне начали платить коллекторам на 17% больше за погашение долгов

Средний платеж россиян коллекторам за погашение просроченных долгов в 2023 году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, составив 4635 рублей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и банка ВТБ. По прогнозам аналитиков, в декабре 2023 года средний размер платежа должника с просроченной задолженностью более 90 дней достигнет 4635 рублей. Это максимальное значение за последние два года. Рост платежей связан с повышением ключевой ставки ЦБ и ужесточением политики регулятора в отношении потребительского кредитования. Это вернуло россиян к модели сбережения и стимулировало активнее погашать долги. В 2022 году средний размер платежа колебался в диапазоне 3094-3942 рублей. С марта 2023 года он стабильно превышает 4 тыс. рублей, достигнув пика к концу года. По данным НАПКА, в 2022 году кредиторы выставят на продажу долгов на 293 млрд рублей. Коллекторы смогут выкупить проблемных долгов на 262 млрд рублей. В начале недели в Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при выдаче кредита.