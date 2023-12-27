В МВД в преддверии новогодних праздников предупредили о новых способах мошенничества

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МВД России предупреждает о новых способах мошенничества, которые стали использовать аферисты в перед новогодними праздниками.

"Подарки к праздникам многие из нас заказывают через интернет. Зафиксированы случаи, когда аферисты представлялись сотрудниками известных маркетплейсов и сообщали, что могут начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. Под этим предлогом они просили назвать им платежные данные или коды из СМС-сообщений, которые затем использовали для хищения товара или денег", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, главное правило - все переговоры о доставке покупок вести через приложение интернет-магазина и никому не сообщать свои реквизиты и другую информацию о заказе. "Все мы знаем, что перед каникулами не просто приобрести билеты на популярные направления, особенно по привлекательной цене. Этим пользуются создатели фишинговых сайтов. Их цель - предложить сэкономить на покупке и таким образом узнать реквизиты вашей банковской карты, необходимые для снятия с нее денег", - добавила представитель ведомства.