В России человек, имеющий группу инвалидности, вправе получать ежемесячные пенсионные выплаты. Сумма такого пособия отличается в зависимости от условий, но ежегодно индексируется, как и остальные социальные гарантии. Kleo.ru предлагает узнать, какими будут пенсии по инвалидности в 2024 году для разных категорий.

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Какими будут выплаты пенсии по инвалидности в 2024 году

В России получение пенсии осуществляется не только при достижении определенного возраста, но и при наличии определенных проблем со здоровьем. Человеком с инвалидностью считаются граждане с особыми заболеваниями. Перечень таких ситуаций утверждается на уровне министерства здравоохранения. В зависимости от сложности и общего состояния здоровья медицинская комиссия присваивает I, II или III группу.

Согласно российскому законодательству, гражданин, получивший одну из таких групп, может рассчитывать на выплаты. В зависимости от обстоятельств потери трудоспособности и социального статуса можно оформить следующие виды пенсии:

страховая; социальная; государственная.

Они отличаются и размером, способом подсчета. Рассмотрим их подробнее.

Страховая пенсия по инвалидности

Данный вид выплат назначается человеку при наличии у него трудового стажа. При этом совершенно не важно, насколько большим он будет. Достаточно даже одного отработанного дня и уплаченных взносов в Соцфонд.

Также не имеет значения и причина потери трудоспособности, кроме случаев, когда она была получена при совершении умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью.

Страховая пенсия по инвалидности представляет собой сумму выплат на основе накопленных трудовых баллов и фиксированной части. Сумма в каждом отдельном случае отличается, ее можно подсчитать по следующей формуле:

Согласно данным Социального фонда, в 2024 году размер фиксированных выплат будет проиндексирован 1 января на 7.5%. Для пенсии по инвалидности 3 группы он составит 4067,44 рублей . Люди с второй группой могут получить 8134,88 рублей , а для первой предусмотрены выплаты в размере 16269,76 рублей .

Такое пособие считается более выгодным, так как включает и трудовой стаж. Однако следует помнить, что сумма не индексируются (кроме фиксированных выплат), если получатель продолжает работать.

Социальная пенсия

Если гражданин вообще не имеет трудового стажа в силу различных причин или обстоятельств получения травмы, то ему могут назначить социальную помощь по инвалидности. Размер таких выплат фиксирован и утверждается законодательно для каждой группы отдельно.

Индексация социальных пенсий проводится, как правило, в апреле. В 2024 году ожидается увеличение выплат на 7,5%. Гражданам, получившим третью группу, следует рассчитывать на 6536,41 рублей . Пенсия по инвалидности для 2 группы составит 7689,82 рубля , а для 1 группы – 15379,73 рублей .

Для инвалидов с детства и детей-инвалидов предусмотрены отдельные выплаты:

для II группы – 15379,73 рубля; для I группы или ребенка – 18455,42 рубля.

Государственная пенсия

На получение данного вида социальных выплат имеют право военнослужащие и участники добровольческих формирований, получивших инвалидность в результате прохождения службы или боевых действий.

Для расчета Соцфонд использует размер социальной пенсии (7689,82 рубля), умноженный на коэффициент группы. Он считается базовым. Например, пенсия по инвалидности 1 группы вследствие военной травмы составит 23069,46 рублей (300% от базы).

Этот вид пенсионных выплат положен также:

гражданам, утратившим трудоспособность в результате аварии на ЧАЭС, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф;

участникам ВОВ;

космонавтам, получившим инвалидность при выполнении своих обязанностей

Согласно информации, опубликованной на сайте СФР, некоторые получатели государственной пенсии по инвалидности могут также рассчитывать и на выплату страховой. Для этого необходимо обратиться в отделение Соцфонда по месту жительства.

Правила оформления пособия

Начиная с 2022 года, пенсии по инвалидности назначаются автоматически. Результаты медико-социальной экспертизы в течение 5 дней поступают в Соцфонд и Федеральный реестр инвалидов. Если же по какой-то причине этого не произошло, то получатель пенсионных выплат может обратиться в территориальный орган СФР самостоятельно.

Необходимо собрать и предоставить следующие документы:

паспорт гражданина РФ; номер СНИЛС; справку о назначении инвалидности по результатам МСЭ; номер счета в банке, на который будут приходить деньги; документальное подтверждение трудового стажа – при необходимости.

Клео.ру напоминает, что группу инвалидности устанавливает бюро МСЭ. Получить направление на прохождение экспертизы можно только у врача.

Подведем итог