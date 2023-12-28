Адвокат Блиновской раскрыла сумму оставшегося долга блогерши

Блогерша и автор онлайн-марафонов Елена Блиновская задолжала налоговой службе России почти миллиард рублей. Конкретную сумму долга раскрыла адвокат блогерши Наталья Сальникова в разговоре с «Известиями».

По словам адвоката, по решению налоговой Блиновская должна выплатить 907 миллионов рублей чистого долга. Она добавила, что за время рассмотрения уголовного дела будут зачисляться штрафные пени. Ранее появилась информация, что долг блогерши составит порядка 1,4 миллиарда рублей, в том числе и 6 миллионов штрафных пени.

«907 миллионов рублей — это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное — пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться», — объяснила ситуацию Сальникова.