Хуснуллин: власти закрыли федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с представителями российских регионов доложил об исполнении федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками. Его цитирует агентство "Прайм". "Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли", — сказал чиновник. По словам Хуснуллина, власти сумели рассчитаться с гражданами даже при учете нехватки денег — для этого были использованы кредитные средства. Вице-премьер подчеркнул, что все решения о предоставлении в качестве компенсации жилья или денег уже приняты и будут осуществлены в течение нескольких месяцев. До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе до начала января восстановят права 3 тыс. обманутых дольщиков, полностью решив таким образом эту проблему. Всего в регионе от недобросовестных застройщиков пострадали более 117 тыс. человек, которые восстанавливают права, получая квартиры или компенсации.