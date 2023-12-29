Кредитные каникулы для участников СВО и их семей продлили на 2024 год

Закон о праве мобилизованных и членов их семей обратиться в банк за отсрочкой по уплате кредита или займа появился в 2022 году. Согласно закону это право распространяется и на индивидуальных предпринимателей, которые мобилизованы или добровольно участвуют в СВО. А также на общество с ограниченной ответственностью, если оно субъект малого бизнеса и состоит из одного мобилизованного участника, который одновременно является единственным исполнительным органом. При этом неважно на какую сумму были получены кредиты и сколько их было. Такую возможность назвали кредитными каникулами. Предполагалось, что этот закон будет действовать до конца 2023 года. Законом № 663-ФЗ внесены поправки в закон о кредитных каникулах, они продлены до 31.12.2024 г. В течение 2024 года сохраняется возможность военнослужащим, которые участвуют в спецоперации и членам их семей, оформить отсрочку по кредиту или займу. Сделать это можно и представителю такого заемщика по доверенности. Отменены кредитные обязательства по договорам поручительства для погибших участников СВО, а так же ставших инвалидами 1 группы. Причем прекращение поручительства не приводит к ухудшению условий кредитования.