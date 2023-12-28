Россияне назвали желаемый размер доходов в 2024 году

В следующем году большинство россиян (67 процентов) хотели бы иметь доход выше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «ПСБ Благосостояние», на которые ссылается ТАСС.

В частности, 37 процентов респондентов назвали оптимальной сумму в 100-200 тысяч рублей, 14 процентов — 200-300 тысяч рублей, 18 процентов хотели бы получать более крупные суммы. В то же время почти каждый третий считает нормальным доход до 100 тысяч рублей. При этом 35 процентов респондентов хотели бы повысить уровень своего дохода примерно на треть, а каждый пятый — приблизительно в полтора раза.

Опрошенные также ответили, что в 2024 году хотели бы увеличить доход (38 процентов), сменить работу (29 процентов) или открыть бизнес (21 процент). Кроме того, в планах у россиян сформировать финансовую подушку безопасности (19 процентов) и начать инвестировать (18 процентов). Остальные были бы не против оптимизировать расходы, уменьшить количество спонтанных трат, сделать крупную покупку или погасить кредиты.