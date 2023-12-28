Bloomberg: Шмыгаль попросил доноров о срочной встрече по финансированию Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Украины с целью обсуждения предоставления финансирования Киеву.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо украинского премьера.

В письме Шмыгаль подчеркнул, что с целью поддержания макроэкономической стабильности Киеву необходимо получить нужные средства с января 2024 года.

«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м», — говорится в публикации.

Он добавил, что Украина не в состоянии ждать до марта средств для финансирования её социальных нужд.