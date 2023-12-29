Эксперты назвали минимальную цену за качественную красную икру

Качественная красная икра обойдется минимум в 550 рублей за баночку массой 140 г. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рыбообрабатывающее предприятие «Янтарное».

1 кг кетовой икры не может продаваться меньше чем за 5 тыс. рублей, подчеркнули в фирме «Скит». На предприятии «Янтарное» рекомендуют внимательно читать информацию на упаковке. Так, внимание нужно обращать на состав, а также на то, из какого сырья изготовлена икра и какие консерванты добавлены.

Подчеркивается, что красная икра должна быть выработана из одного вида рыбы.

Кроме того, гражданам советуют проверять дату изготовления продукции. Специалисты подчеркивают, что хорошая красная икра будет из рыбы, выловленной в июле–сентябре, когда проходит период путины. Они также рекомендуют приобретать икру в торговых центрах или специализированных магазинах. Эксперты пояснили, что там не принимают продукцию без сопроводительных и иных документов, которые подтверждают качество товара.