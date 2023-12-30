Каждый десятый опрошенный россиянин получил повышение на работе в 2023 году

Больше половины россиян в 2023 году проработали на одной должности, при этом каждый десятый получил повышение. Также у 30% трудоустроенных увеличилась заработная плата, следует из результатов исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"55% опрошенных весь 2023 год проработали в одной должности: чаще всего это представители производства (65% не меняли позицию), финансовой сферы и бухгалтерии, а также безопасности (по 60%). Каждый десятый житель страны (10%) получил повышение, причем чаще всего об этом сообщали руководители (15%) и специалисты по закупкам (14%)", - указано в итогах исследования.

При этом 9% респондентов столкнулись на работе с понижением, а у 6% название должности переформулировали без изменения функционала.

Отмечается, что повышение в должности чаще всего коснулось работников 18-24 лет (14%) и 25-34 лет (12%), а понижение - людей старше 45 лет (12%). Наиболее стабильным 2023 год был для работников 35-44 лет - среди них 60% сообщили, что их должность не менялась.

Кроме того, у каждого третьего (30%) трудоустроенного россиянина в 2023 году увеличилась заработная плата, тогда как год назад о росте доходов говорили только 15% опрошенных. У 40% респондентов зарплаты не изменились, а 23% в этом году стали зарабатывать меньше.

Рост оплаты труда в этом году в большей степени коснулся специалистов по управлению персоналом (40%), строителей (38%), производственников и финансистов (по 34%), работников науки и образования (33%). С падением доходов особенно часто сталкивались медики - 39%.