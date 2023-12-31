Богатейший человек Африки Алико Данготе за год потерял $3,6 млрд

Богатейший человек Африки, владелец крупнейшей промышленной компании Нигерии Алико Данготе в 2023 году потерял $3,6 млрд, пишет портал La Nouvelle Tribune. В публикации говорится, что финансовые потери предпринимателя в основном связаны с решением ЦБ Нигерии о введении единого плавающего курса национальной денежной единицы - найры - вместо нескольких обменных курсов.

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Этот шаг привел к обесцениванию найры более чем на 50%, в результате состояние Алико, которое почти все находилось в Нигерии, сократилось с $18,7 млрд до $15,1 млрд.