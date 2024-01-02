Активность мошенников в праздничные дни возросла. Все чаще ими применяется рассылка фишинговых писем с различными предложениями якобы от известных брендов, банков или госструктур. Об этом рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов, передает РИА Новости.

Эксперт подтвердил, что в праздники мошенники наиболее активны, чаще всего они применяют фишинговую рассылку.

«Создают письма, имитирующие официальную переписку с известными брендами, банками или даже государственными структурами», — сказал Липов.

Основная цель мошенников — кража данных, логинов, паролей и банковской информации.

Эксперт привел в пример мошенническую рассылку якобы от имени Большого театра при продаже билетов на спектакль «Щелкунчик». Аферисты создали фишинговую страницу, чтобы красть личные данные пользователей, а адрес их веб-сайта отличался от настоящего одной буквой: bolshoi было написано как bolshoy.