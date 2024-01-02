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Депутат Буцкая: мужчины смогут направить средства маткапитала себе на пенсию

В 2024 году в России будут расширены возможности использования маткапитала, согласно вступающим в силу поправкам. Одиночные отцы или усыновители смогут направлять эти средства на формирование собственной накопительной пенсии. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

В России расширят возможности маткапитала в 2024 году
© РИА Новости

«Поправки в закон позволят одиноко воспитывающим детей мужчинам, отцам или усыновителям, направлять средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии», — передает слова Буцкой официальный telegram-канал «Единой России».

Она добавила, что ранее, только женщины имели право использовать средства маткапитала на свою накопительную пенсию, однако новые изменения устранят эту несправедливость.

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Татьяна Буцкая
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