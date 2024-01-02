В России расширят возможности маткапитала в 2024 году

В 2024 году в России будут расширены возможности использования маткапитала, согласно вступающим в силу поправкам. Одиночные отцы или усыновители смогут направлять эти средства на формирование собственной накопительной пенсии. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.