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Пять важных законов 2023 года о жилье и ЖКХ

Ряд важных законов, касающихся жилья и жилищно-коммунальных услуг был принят в 2023 году.

Пять важных законов 2023 года о жилье и ЖКХ
© РИА Новости

Первый закон. Проверки газового оборудования в домах и квартирах теперь могут проводить только поставщики газа. Закон вступил в силу с сентября, а заключить договоры собственники помещений должны к январю 2024 года. Предполагается, что это улучшит проверки и обезопасит жителей от взрывов бытового газа.

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Второй закон. Поправками в Налоговый кодекс отменяется освобождение от НДС услуг застройщика по строительству апартаментов. Это будет касаться зданий, строительство которых начнется с января 2024 года. В итоге апартаменты могут подорожать, а возможно, и сравняться в цене с квартирами. Тогда покупка таких помещений будет не так заманчива для покупателей, которые зачастую выбирали более низкую цену, не обращая внимания на недостатки апартаментов - нежилых помещений (отсутствие социальной инфраструктуры, более высокие коммунальные и налоговые платежи и пр).

Третий закон. В конце года принят закон об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. От комиссий освободили социально незащищенные категории граждан. Какие конкретно - в ближайшее время определит правительство. Закон начнет действовать с июля 2024 года. При этом комиссии по-прежнему будут взиматься при внесении квартплаты через почтовые отделения.

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Четвертый закон. Проведение работ по капремонту домов станет более логичным. Сейчас дата проведения тех или иных работ отсчитывается от года строительства дома. Но дома эксплуатируются по-разному и могут находиться в разном состоянии. Теперь региональные власти могут за свой счет провести техобследование домов и выстроить очередь в зависимости от фактического состояния дома.

Кроме того, станет проще проведение ремонта домов-памятников.

Пятый закон. Ужесточен порядок выдачи лицензий на управление домами. Теперь особенно тщательно будут проверять учредителя компании. До сих пор практиковалась следующая схема: управляющая компания по минимуму выполняет работы, не рассчитывается с поставщиками коммунальных услуг, затем банкротится. Тот же учредитель создает новую УК, к которой при помощи старой переходит управление домом. И цикл запускается заново. Теперь новой УК того же учредители в этой ситуации лицензию на управление домом не выдадут.

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