Стали известны дни, в которые рождаются большинство миллиардеров

Новое исследование показывает, что богатство может зависеть от даты вашего рождения. Финансовые эксперты подсчитали, что чаще всего миллиардеры появляются на свет в октябре, конце ноября и начале января. Об этом сообщает Daily Mail.

Финансовые эксперты Coupon Follow изучили данные из списка 500 крупнейших миллиардеров Bloomberg.

Они исследовали сферу деятельности и дату рождения каждого человека, чтобы выявить общие черты, которые могли способствовать их успеху. Выяснилось, что у 19 из 500 крупнейших миллиардеров мира имеется интересная отличительная черта: они родились 30 ноября.

Эксперты обнаружили, что эта дата была самой популярной, и «намного опережала другие даты рождения» по частотности. Например, в списке именинников 30 ноября числится владелец Advance Publications Дональд Ньюхаус (115-е место в рейтинге Bloomberg). Он имеет собственный капитал в 15,8 миллиарда долларов.

Также в этот день родился основатель компании по производству красок и покрытий Wuthelam Holdings Го Ченг Лян. Он занимает 183-е место в рейтинге, у него 11,1 миллиарда долларов.

Октябрь также оказался популярным: 45 из 500 миллиардеров списка Bloomberg родились в этом месяце.

Еще одна популярная дата — 1 января. В это день родились 13 миллиардеров из топ-500.