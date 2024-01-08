Правила назначения единого пособия могут уточнить

Сейчас принятие решения о назначении единого пособия зависит от доходов семьи, при этом ее расходы не учитываются, рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Как рассказала депутат, в ее адрес поступают обращения от родителей — индивидуальных предпринимателей, которым отказывают в назначении единого пособия (ЕП). Это связано с действующим порядком назначения ЕП.

«Сейчас принятие решения о назначении единого пособия зависит от доходов семьи, при этом ее расходы не учитываются. Данные о доходе ИП получают из налоговой, и тут бывают разночтения, потому что есть несколько возможностей оплаты налогов», — сказала Буцкая.

Она также уточнила, что сейчас профильный комитет Госдумы прорабатывает этот вопрос с налоговой службой: какой должен быть доход и что из этого вычитается. «Думаю, что по итогам обсуждения мы предложим изменения в порядок назначения выплат для занятых в малом и среднем бизнесе», — сообщила парламентарий.