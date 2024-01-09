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HR-эксперт Валинуров назвал самые востребованные профессии 2024 года

Специалисты в IT-сфере по-прежнему будут востребованы в 2024 году. Об этом рассказал HR-эксперт Ильгиз Валинуров.

Эксперт также отметил, что будет расти спрос на специалистов в агросекторе и машиностроении. Это связано как с развитием этих отраслей экономики, так и с постановкой новых задач и стратегий, для реализации которых нужны новые высококвалифицированные кадры.

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Валинуров уточнил, что в настоящее время наблюдается нехватка курьеров, разнорабочих, сотрудников, работающих на складах.

— Набор в эти отрасли будет продолжаться. В этих же сферах есть дефицит кадров, — объяснил эксперт в комментарии NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что у топ-менеджеров появятся другие задачи. Рыночная ситуация меняется, и текущим руководителям предстоят новые вызовы.

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