В России могут увеличить пособие при рождении ребенка

9 января в Госдуму внесут проект закона об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка, сообщает «Ура.ру».

Речь идет о сумме в 30 тысяч рублей. Инициатива принадлежит депутатам фракции ЛДПР. По их словам, в условиях снижения рождаемости в стране наиболее важно оказывать поддержку семьям с детьми.

Отмечается, что единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей. Пособие помогает семьям компенсировать часть расходов на ребенка в первые дни его жизни.