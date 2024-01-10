Эксперт напомнил о компенсации при отключении тепла и горячей воды

Россияне могут рассчитывать на перерасчет в том случае, если им были оказаны некачественные коммунальные услуги. С таким утверждением выступил в беседе с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Перерасчет предусматривается, если температура в помещениях ниже нормы в +18 градусов, в угловых комнатах ниже +20 градусов, отметил собеседник. Кроме того, добиться корректировки цены можно, если тепло не подается в помещение дольше, чем установлено нормами (при температуре воздуха в помещениях выше +12 не более 16 часов, от +10 до +12 — 8 часов, от +8 до +10 — 4 часов), подчеркнул эксперт. По его словам, в общей сложности в течение четырех недель отопление нельзя отключать более чем на 24 часа.

Перед обращением в управляющую компанию для решения данного вопроса необходимо получить на руки специальный акт – в нем должна быть указана температура воздуха в помещении. Ее фиксирует специалист из УК, уточнил Гусятников. Он замерит температуру на высоте 1 метра от пола, добавил он. Кроме того, специалист может зафиксировать отключение горячей воды. Претендовать на перерасчет не стоит, если установлены индивидуальные приборы учета (теплосчетчики или счетчики воды), отметил эксперт.