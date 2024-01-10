Эксперт напомнил о компенсации при отключении тепла и горячей воды
Россияне могут рассчитывать на перерасчет в том случае, если им были оказаны некачественные коммунальные услуги. С таким утверждением выступил в беседе с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Перерасчет предусматривается, если температура в помещениях ниже нормы в +18 градусов, в угловых комнатах ниже +20 градусов, отметил собеседник. Кроме того, добиться корректировки цены можно, если тепло не подается в помещение дольше, чем установлено нормами (при температуре воздуха в помещениях выше +12 не более 16 часов, от +10 до +12 — 8 часов, от +8 до +10 — 4 часов), подчеркнул эксперт. По его словам, в общей сложности в течение четырех недель отопление нельзя отключать более чем на 24 часа.
Перед обращением в управляющую компанию для решения данного вопроса необходимо получить на руки специальный акт – в нем должна быть указана температура воздуха в помещении. Ее фиксирует специалист из УК, уточнил Гусятников. Он замерит температуру на высоте 1 метра от пола, добавил он. Кроме того, специалист может зафиксировать отключение горячей воды. Претендовать на перерасчет не стоит, если установлены индивидуальные приборы учета (теплосчетчики или счетчики воды), отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья столкнулись с массовыми отключениями тепла и света из-за перебоев, возникших на фоне морозов. В частности, из-за коммунальных аварий отопление отключалось в Балашихе, Пушкине, Сергиевом Посаде, Химках, Раменском, Подольске, Солнечногорске.