Россияне рассказали о своих финансовых мечтах

Абсолютное большинство опрошенных россиян (80 процентов) мечтают стать миллионерами, следует из результатов исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», о которых пишет РБК.

При этом треть давших такой ответ мечту уже осуществили, а еще четверть находится в процессе накопления миллиона. Всего в опросе, проведенном в декабре 2023 года, приняли участие 1228 жителей всех регионов страны.

Своими главными среднесрочными финансовыми целями (на ближайшие пять лет) респонденты назвали покупку автомобиля и собственной недвижимости (по 28 процентов). Отмечается, что годом ранее о приобретении машины мечтали 23 процента опрошенных.

Говоря о путях достижения финансовых целей, около четверти участников исследования заявили о планах откладывать часть заработка, а также о готовности отказаться от спонтанных покупок, 20 процентов собрались устроиться на дополнительную работу, а 2 процента — взять кредит и начать свой бизнес.