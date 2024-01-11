В России будут ежегодно индексировать пособие по безработице

В России с первого февраля планируется ежегодная индексация пособий по безработице. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно. Его назначают максимум на год, а предельная величина — 12792 рубля в месяц», — сообщила Иванова-Швец в интервью изданию «Прайм».

Ранее ежегодная индексация выплат безработным в РФ не проводилась. В законе «О занятости» речь шла об условиях начисления пособия в зависимости от средней зарплаты сотрудника.