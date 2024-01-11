ЦБ: мошенники стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом
Мошенники начали предлагать россиянам решить вопросы с активами, заблокированными иностранными учётными институтами.
Информация об этом появилась на сайте Банка России.
Отмечается, что такие объявления массово распространяются в соцсетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронным адресам пользователей.
Ранее ЦБ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП.
Также в ЦБ назвали самые популярные фразы мошенников, после которых надо вешать трубку.