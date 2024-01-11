Россияне сказали, какую пенсию они мечтают получать

Размер «пенсии мечты» среднестатистического россиянина — 47,6 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики, изучив результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, передает РБК.

Мужчины желают получать более высокую пенсию, чем женщины — 48,7 против 46,7 тысячи рублей. У людей, получающих доход от 100 тысяч рублей, более высокие требования по размеру пенсии (50,3 тысячи).

Москва и Санкт-Петербург лидируют среди городов, в которых наблюдаются самые высокие запросы по пенсиям. Граждане в среднем называли суммы в 51,5 тысячи и 49 тысяч рублей соответственно. Низкие требования зафиксированы в Ярославле и Астрахани — 43,8 тысячи и 43 тысячи рублей.

Исследование проводили в декабре. Участниками опроса стали свыше 1,5 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет.