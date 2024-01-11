Умер российский экономист Петр Никольский

На 102-м году жизни скончался советский и российский ученый, доктор экономических наук, профессор Петр Никольский. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе Финансового университета при правительстве России.

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— С печалью сообщаем, что 10 января на 102-м году жизни скончался доктор экономических наук, профессор, капитан в отставке и выдающийся ветеран Финансового университета Петр Сергеевич Никольский. Великий ученый, наставник и человек с большой буквы, Петр Сергеевич оставил неизгладимый след в истории Финансового университета, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Никольский останется в памяти, как преданный коллега, наставник и друг, чей вклад в образование и науку останется в памяти людей, пишет Telegram-канал Finuniver.

Свой путь в университете Никольский начал в 1950 году в аспирантуре Московского финансового института. За прошедшие годы он был ассистентом, затем преподавателем, после — доцентом кафедры «Финансы».