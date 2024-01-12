В России в декабре вырос «Бутербродекс»

Во второй половине прошлого месяца «индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») увеличился на 8,7 пункта. Показатель продемонстрировал рост до 135,5 пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой крупный аналитический ресурс «Чек Индекс».

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Индекс отражает динамику потребления российскими гражданами продуктов для завтрака, которые пользуются популярностью. «Корзина» включает в себя батон, ветчину, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе, сахар.

Исследование показало, что средний чек по огурцам повысился на 31,1%, до 194 рублей, сыру — на 9,5%, до 218 рублей, ветчине — на 8%, до 216 рублей, кофе — на 7,1%, до 211 рублей, батону — на 2,6%, до 40 рублей, и сливочному маслу — на 2,5%, до 162 рублей. Динамика не менялась лишь по сахару (показатель остался на отметке в 62 рубля).