В России в декабре вырос «Бутербродекс»
Во второй половине прошлого месяца «индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») увеличился на 8,7 пункта. Показатель продемонстрировал рост до 135,5 пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой крупный аналитический ресурс «Чек Индекс».
Индекс отражает динамику потребления российскими гражданами продуктов для завтрака, которые пользуются популярностью. «Корзина» включает в себя батон, ветчину, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе, сахар.
Исследование показало, что средний чек по огурцам повысился на 31,1%, до 194 рублей, сыру — на 9,5%, до 218 рублей, ветчине — на 8%, до 216 рублей, кофе — на 7,1%, до 211 рублей, батону — на 2,6%, до 40 рублей, и сливочному маслу — на 2,5%, до 162 рублей. Динамика не менялась лишь по сахару (показатель остался на отметке в 62 рубля).
Ранее сообщалось, что, по данным Tinkoff Data, индекс Деда Мороза вырос в России на 23%. В рамках исследования эксперты провели анализ более двух тысяч объявлений от аниматоров перед новогодними праздниками, которые были размещены в открытых источниках и на сайтах «Авито» и «Юла». Выяснилось, что самый высокий индекс Деда Мороза наблюдается в городах-миллионниках.