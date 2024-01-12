Эксперт назвал причину продажи долга коллекторам без ведома заемщика

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявила о наличии у банков возможности осуществлять продажу коллекторам просроченного долга. По ее словам, таковой считается задолженность, по которой не платят более 90 дней, передает агентство «Прайм».

При этом, как уточнила собеседница, к продаже могут прибегнуть не все кредитные организации. Указанная мера может быть принята в том случае, если это документально обосновано, добавила она.

Специалист пояснила, что сначала банки сами разыскивают граждан, у которых имеется задолженность, и просят произвести оплату. Долг продадут коллекторам после того, как его признают безнадежным, подчеркнула она. Это требуется для возмещения убытков, отметила собеседница. Цессия (указанный процесс) может занимать до девяти месяцев.

Банки могут продать несколько видов долгов. Среди них – кредитный, по договору займа (с МФО), по договору подряда, по договору поставки, заявила Вяльшина.

При этом, по ее словам, задолженность по алиментам, возмещению ущерба жизни и здоровья не продается.