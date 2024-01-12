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Юрист объяснил, как из-за беспечности можно утратить право на льготы и субсидии

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что россияне могут лишиться положенных им льгот и субсидий, вовремя не подтвердив свой статус. Об этом сообщает «Прайм».

Юрист объяснил, как из-за беспечности можно утратить право на льготы и субсидии
© globallookpress.com

Одним из ярких примеров Соловьев назвал льготную парковку для многодетных семей в Москве. Юрист подчеркнул, что льгота перестанет действовать, если семья раз в три года не будет подавать заявление, подтверждая свой статус и номер авто. После этого за неоплаченную парковку начнут приходить штрафы.

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Соловьев отметил, что в некоторых российских регионах льготы для многодетной семьи перестают действовать, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. В других регионах льготный статус сохраняется, пока младший не станет совершеннолетним.

Также семья лишится статуса, если одного из родителей лишат родительских прав или детей заберут на попечение государства. В этом случае перестанут действовать льготы по оплате ЖКХ, по налогам и перестанут начислять дополнительные выплаты.

Подтверждать свой статус для льгот необходимо и людям с инвалидностью некоторых категорий. Подтверждается этот статус на заседаниях комиссий Медико-социальной экспертизы (МСЭ). Также лишатся льгот и пособий малоимущие и безработные, которые не подтвердят свой статус или перестанут соответствовать требованиям.

Общей льготы по оплате ЖКХ (предоставляется, если большая часть доходов семьи уходить на оплату коммуналки) лишат, если не оплачивать счета в течение двух месяцев, не погасить задолженность за предыдущие три года, переехать или не подтвердить свое право на льготу вовремя.

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Адвокат Яна Любимова ранее предупредила, что малоимущие родители могут лишиться детских пособий, если у них исчезнет официальный доход или появится новая недвижимость. Отказать в выплате пособия могут родителям, которые не способны отчитаться о зарплате, доходе от предпринимательской деятельности или пенсионных выплатах. Исключение —нахождение в тюрьме, на длительном лечении и официальный статус безработного.

Если доход родителей ниже прожиточного минимума, но у них несколько квартир площадью более 24 «квадратов» на члена семьи, в выплатах им также откажут.

Семья, в которой больше одной машины, также не может претендовать на пособие. Это не касается многодетных родителей и семей, в которых живут дети с инвалидностью.

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