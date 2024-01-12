Юрист объяснил, как из-за беспечности можно утратить право на льготы и субсидии

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что россияне могут лишиться положенных им льгот и субсидий, вовремя не подтвердив свой статус. Об этом сообщает «Прайм».

Одним из ярких примеров Соловьев назвал льготную парковку для многодетных семей в Москве. Юрист подчеркнул, что льгота перестанет действовать, если семья раз в три года не будет подавать заявление, подтверждая свой статус и номер авто. После этого за неоплаченную парковку начнут приходить штрафы.

Видео дня

Соловьев отметил, что в некоторых российских регионах льготы для многодетной семьи перестают действовать, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. В других регионах льготный статус сохраняется, пока младший не станет совершеннолетним.

Также семья лишится статуса, если одного из родителей лишат родительских прав или детей заберут на попечение государства. В этом случае перестанут действовать льготы по оплате ЖКХ, по налогам и перестанут начислять дополнительные выплаты.

Подтверждать свой статус для льгот необходимо и людям с инвалидностью некоторых категорий. Подтверждается этот статус на заседаниях комиссий Медико-социальной экспертизы (МСЭ). Также лишатся льгот и пособий малоимущие и безработные, которые не подтвердят свой статус или перестанут соответствовать требованиям.

Общей льготы по оплате ЖКХ (предоставляется, если большая часть доходов семьи уходить на оплату коммуналки) лишат, если не оплачивать счета в течение двух месяцев, не погасить задолженность за предыдущие три года, переехать или не подтвердить свое право на льготу вовремя.

Адвокат Яна Любимова ранее предупредила, что малоимущие родители могут лишиться детских пособий, если у них исчезнет официальный доход или появится новая недвижимость. Отказать в выплате пособия могут родителям, которые не способны отчитаться о зарплате, доходе от предпринимательской деятельности или пенсионных выплатах. Исключение —нахождение в тюрьме, на длительном лечении и официальный статус безработного.

Если доход родителей ниже прожиточного минимума, но у них несколько квартир площадью более 24 «квадратов» на члена семьи, в выплатах им также откажут.