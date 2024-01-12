Россиянам посоветовали отказаться от валютных кредитов

Кредиты стоит брать в той валюте, в которой зарабатываешь, а с учетом того, что курс рубля на протяжении всей истории современной России «сдает позиции», от займов в долларах евро гражданам нашей страны следует отказаться. Такие советы в беседе с «Газетой.Ru» Андрей Лобода.

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«Чудес не бывает, курс рубля на протяжении 33 лет независимости России сдает свои позиции. Поэтому на любом этапе развития кредитных продуктов в значительном выигрыше всегда банки», — предупредил эксперт.

При этом он признал, что в среднесрочной перспективе россияне вряд ли полностью откажутся от кредитов в валюте, поскольку процентные ставки по ним ниже, чем по рублевым. Лобода отметил, что, если рубль будет укрепляться, «брать кредиты в долларах и евро не будет казаться таким уж и абсурдом», а на риски его резкого падения заемщики зачастую предпочитают не обращать внимания.