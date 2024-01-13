Какие месяцы 2024 года станут самыми невыгодными для отпуска

В какие-то месяцы года выгоднее работать, а в какие-то отдыхать. О том, когда лучше не брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах, рассказал "Российской газете" глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Самым невыгодным месяцем для отдыха традиционно считается январь, отмечает юрист. Количество отпусков в этом месяце большое. Но так как рабочих дней не много, то заработная плата сотрудников, получающих оклад и работающих пять дней в неделю, делится поровну между рабочими днями месяца.

В итоге стоимость одного отработанного дня высока. Ушедшие в январе в отпуск сотрудники, теряют в деньгах. Если хочется отдохнуть дольше в новогодние каникулы, лучше взять отпуск перед новым годом - в декабре. Также невыгодными для отпуска можно назвать июнь, май, март и февраль. Рабочих дней в эти месяцы меньше, а их стоимость - больше.