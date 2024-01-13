Юрист рассказал, какие месяцы 2024 года станут самыми невыгодными для отпуска
В какие-то месяцы года выгоднее работать, а в какие-то отдыхать. О том, когда лучше не брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах, рассказал "Российской газете" глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Самым невыгодным месяцем для отдыха традиционно считается январь, отмечает юрист. Количество отпусков в этом месяце большое. Но так как рабочих дней не много, то заработная плата сотрудников, получающих оклад и работающих пять дней в неделю, делится поровну между рабочими днями месяца.
В итоге стоимость одного отработанного дня высока. Ушедшие в январе в отпуск сотрудники, теряют в деньгах. Если хочется отдохнуть дольше в новогодние каникулы, лучше взять отпуск перед новым годом - в декабре. Также невыгодными для отпуска можно назвать июнь, май, март и февраль. Рабочих дней в эти месяцы меньше, а их стоимость - больше.
Самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Используя отпуск, например в июле или октябре 2024 года, можно даже выиграть в доходе. Немного хуже будет август. На третьем месте - апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, не сильно потеряет в деньгах, по сравнению с заработной платой.