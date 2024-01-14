Специалисты перечислили лучшие способы сэкономить деньги

Сейчас весь мир находится в тяжёлом экономическом кризисе из-за высокий цен и из-за инфляции. Большинство из нас с трудом находят баланс между доходами и расходами. Эксперты сайта Al Jazeera рассказали, на чём и как в этом случае можно экономить.

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Прежде всего, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и не влезать в долги, важно понимать, какие у вас доходы и расходы.

Также нужно понимать, что маркетологи в магазинах часто пытаются нас «заставить» купить то, что нам не нужно вообще. И здесь есть несколько способов устоять перед искушением.

Составляйте список покупок. Строго придерживайтесь списка и не покупайте ничего больше.

Покупайте всё регулярно, а не спонтанно. Исследования показывают, что лучший день для покупок — будний.

Держитесь подальше от искушения. Держитесь подальше от разных сладостей и газированных напитков.

Покупайте во время распродаж. Особенно это касается электроприборов, мебели.

Получите скидочную карту. Многие магазины предлагают такие карты своим покупателям.

Bankrate

Цены на бензин с каждым днём всё сильнее повышаются. Сэкономить в этом случае вам поможет спокойное вождение, регулярное техническое обслуживание машины, групповые поездки.

Счета на электричество не будут вас пугать, если будете пользоваться энергосберегающими лампочками, отключите телевизор, игровую приставку, зарядку, когда ими не пользуетесь, включать приборы до 15 и после 19 часов (то есть не в часы пиковой нагрузки).