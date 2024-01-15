Зарплаты работников без опыта увеличились

В январе текущего года средняя предлагаемая заработная плата кандидатов без опыта работы составила 82 109 рублей. Об этом сообщает портал «Сравни» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Примечательно, что годом ранее таким гражданам предлагали в среднем сумму в 56 019 рублей.

Аналитики отметили, что среди самых востребованных специалистов массовых профессий без опыта работы — сборщики заказов (спрос в начале месяца увеличился в 3,9 раза), кладовщики (3,2 раза), повара (3 раза), грузчики (2,9 раза) и мойщики посуды (2,5 раза). В среднем сборщикам заказов теперь готовы платить по 73 754 рублей, грузчикам — по 78 643 ₽, а домработницам — по 52 168 рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, ежемесячный доход выше 100 000 рублей в РФ получают 7,4% граждан. Это максимальная доля за все время ведения статистики. В 2022 году доля «стотысячников» выросла на 1,7 процентного пункта, что стало самым крупным показателем с 2013 года. От 60 до 100 тысяч рублей получают 15,3% граждан (доля выросла на 2,7 процентного пункта).