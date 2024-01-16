Инвесторы требуют с ЦБ миллионы рублей из-за остановки торгов 24 февраля

Убытки только шести инвесторов из-за остановки торгов на Московской бирже утром 24 февраля 2022 года могли составить более 140 млн рублей. Именно такова сумма их претензий к Банку России по иску, поданному в октябре прошлого года, который начал рассматривать Арбитражный суд Москвы, пишет РБК. По словам представителя заявителей, озвученная сумма не является окончательной, поскольку подсчитаны убытки только шести истцов, которые присоединились к иску: оценка убытков еще ведется.

Инвесторы просят суд признать недействительными предписания регулятора на остановку торгов на Мосбирже в 7.52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 9.50 мск, а также признать незаконным бездействие, которое, по их мнению, проявил регулятор. Инвесторы полагают, что из-за остановки торгов они не смогли закрыть маржинальные позиции. Это и привело к долгам перед брокерами и последующим убыткам. Представитель истцов считает, что, если бы торги не были остановлены, инвесторы могли бы успеть закрыть позиции до более глубокого падения рынка, понеся убытки по собственным вложениям, но при этом избежав долгов перед брокерами.

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«Мы полагаем, что обстоятельства, при которых ЦБ издал распоряжение (об остановке торгов. – FM), не подпадали под случаи, описанные в положении «О Центральном банке Российской Федерации». ЦБ издал эти распоряжения не в соответствии со своей компетенцией, не в соответствии с законодательством РФ», — заявил представитель истцов.

Кроме того, по его словам, приостановка торгов на утренней сессии 24 февраля 2022 года не подпадает под случаи, описанные в правилах Мосбиржи.

Представители регулятора, наоборот, считают, что продолжение торгов утром 24 февраля 2022 года могло нанести еще больший убыток инвесторам, поскольку торговая сессия является дополнительной и в ней принимает участие малое количество инвесторов, то волатильность котировок была бы еще большей.

«ЦБ необходимо было приостановить дополнительную торговую сессию для того, чтобы можно было выработать алгоритм действий, чтобы можно было противостоять тем вызовам и рискам, которые были», — объяснили представители Банка России.

В качестве третьих лиц к делу привлечены Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи). На 15 января 2024 года истцами по делу проходят 23 человека.