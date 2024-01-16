Подсчитаны доходы самозанятых россиян в 2023 году

Доходы самозанятых в 2023 году составили 1,4 трлн рублей
Самозанятые заработали в 2023 году 1,4 трлн рублей, на 48% больше, чем в 2022 году (944 млрд рублей), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Согласно статистике ФНС:
- Количество самозанятых за год увеличилось на 39%, с 6,6 млн до 9,3 млн человек.
- Средний чек по услугам самозанятых составил 1882 рублей (на 221 рубль больше, чем в 2022 году).
- 495 млрд рублей дохода самозанятые получили, работая с физлицами, 844 млрд рублей от компаний.
- Налоговые отчисления от самозанятых в 2023 году составили 63 млрд рублей.
- Чаще всего самозанятые оказывают услуги по ремонту – 672 тысячи человек.
- Больше всего самозанятых проживает в Москве – 1,6 млн человек. Количество самозанятых увеличивается в среднем на 8500 человек каждый день.
- Средний возраст самозанятого составляет 35 лет, 42% – женщины, 58% – мужчины.
- Суммарный доход самозанятых за время действия налога на профессиональный доход (НПД) составил 3,2 трлн рублей.
Специальный налоговый режим для самозанятых был введен в 2019 году и рассчитан на 10 лет. Самозанятые должны оказывать услуги или производить товары без использования наемного труда, не могут перепродавать товары других производителей и имеют ограничения по доходу — не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.