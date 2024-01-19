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В России число вакансий в промышленности в 2023 году выросло почти на треть

Число вакансий в промышленной сфере в 2023 году увеличилось на 28% по сравнению с 2022 годом, количество резюме - на 18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В России число вакансий в промышленности в 2023 году выросло почти на треть
© ТАСС

"Ежемесячно на протяжении 2023 года российские работодатели из промышленной сферы размещали на hh.ru более 180 тыс. вакансий. Это почти на треть превышает показатели 2022 года. При этом наибольшая потребность в работниках, судя по приросту вакансий за месяц, наблюдалась в феврале, апреле и июне 2023 года. При этом относительно 2022 года 2023-й закончился достаточно позитивно как с точки зрения вакансий (+28%), так и резюме (+18%)", - говорится в итогах исследования.

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Кроме того, в топ специализаций с самым большим количеством вакансий в сфере производства в целом по РФ по итогам года вошли инженеры-конструкторы, слесари, машинисты, электромонтажники, сварщики, токари, технологи, операторы производственной линии и инженеры по охране труда и промышленной безопасности.

Согласно результатам исследования, соискатели, которые ищут работу в промышленности, за год успели разместить или обновить на hh.ru более 1,6 млн резюме. Они отдают предпочтение таким профессиям как инженер-конструктор, сервисный инженер, также людей интересует работа в качестве слесаря, технолога, машиниста. Таким образом, по итогам года интересы соискателей и работодателей почти совпали.

В целом в производственной отрасли в 2023 году среднемесячное количество обновленных резюме достигало более 500 тыс. Это на 6% больше показателей 2022 года.

Зарплата и конкуренция

Аналитики hh.ru выяснили, что работодатели, нанимающие производственников (и особенно остродефицитных специалистов) стараются повышать зарплату как в вакансиях для новых работников, так и для специалистов в штате. Медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях сферы "Производство" с начала 2023 года выросла на 10,6 тыс. рублей (до 64,9 тыс.), прибавка год к году составила 11 тыс. рублей. Согласно данным сервиса hh.ru "Банк данных зарплат", около 40% компаний из производственной сферы планируют по итогам года 2023 года проиндексировать зарплаты сотрудников на 7% от текущего уровня.

При этом соискатели с начала 2023 года в целом по РФ повысили зарплатные ожидания на 10 тыс. рублей, а за год - более чем на 11 670 (до 80 тыс. рублей). "Аппетиты" соискателей в целом по рынку тоже выросли, но не так сильно (прирост на 10 тыс. - до 60 тыс. рублей).

Отмечается, что уровень конкуренции (hh.индекс) в сфере производства по итогам года находится на уровне три резюме на вакансию, что говорит о дефиците соискателей. Также не слишком позитивно складывается ситуация в разрезе профессий, востребованных в отрасли. Так, среди разнорабочих на одну вакансию могут откликнуться порядка 2 соискателей, среди токарей hh.индекс составляет 1,1, среди слесарей - 1,8, среди операторов станков - 2,3. При этом умеренный уровень конкуренции за рабочие места и здоровое соотношение между работодателями и соискателями - это 4,0-7,9 резюме на вакансию.

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