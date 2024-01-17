В Госдуме назвали основные шаги к получению достойной пенсии

«Необходимо выработать определенный страховой стаж, это 15 лет, и получить высокие пенсионные баллы. Для последнего нужно работать в белую в формальном секторе экономики, быть занятым в соответствии с законодательством так, чтобы работодатель выплачивал все взносы. Многие соглашаются на неформальную или частичную занятость, когда работодатель выплачивает часть зарплаты в конверте, но важно помнить, что это не формирует вашу будущую пенсию», — предупредила политик.