Сколько клиентов МФО возьмут займ до зарплаты после праздников

Свыше половины (58,6%) россиян, которые являются клиентами микрофинансовых организаций, собираются получить займ до зарплаты после праздничных дней в январе. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, который провел сервис онлайн-кредитования «Робот Займер».

23,5% граждан, принявших участие в исследовании, не собираются брать займ, несмотря на то, что потратили большую сумму денег во время отдыха. Они указали на планы экономить.

17,9% респондентов заявили, что им хватит тех денег, которые остались после новогодних каникул. Следовательно, прибегать к займу они не собираются.

Каждый третий (29,8%) сообщил, что ему хватила бы сумма до 10 тыс. рублей для пополнения бюджета. 28,3% россиян готовятся занять более 20 тыс. рублей. 27,6% отметили, что им нужна сумма от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Микрозаймы или средства кредитной карты – инструменты дополнительного финансирования, которые собираются использовать россияне после праздников.